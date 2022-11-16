Он признался в любви к родителям и выразил надежду на то, что они еще когда-то увидятся.

Российский актер Юрий Батурин родился в Кировоградской области, а позже переехал в Днепропетровск. Долгое время он жил и работал в Украине, однако строить актерскую карьеру он решил все же в России, поэтому в начале 90-х переехал в страну-агрессора.

После начала полномасштабного российского вторжения он ни разу не высказался о войне, несмотря на то, что его близкие люди остались жить в Украине и вынуждены спасаться от вражеских бомб.

В одном из интервью Батурин сказал, что родители считают его предателем. Но сам актер уверен, что это больные люди, и он не общается с ними с 24 февраля, чтобы не провоцировать их на скандал.

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Сейчас же он изменил риторику. На одном из телеканалов страны-агрессора Батурин заявил, что очень любит своих родителей и верит, что они еще увидятся.

"Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, о тебе, о папе. У меня фотографии там (в России, - УНИАН) есть. Я смотрю их часто. Мама, всё будет хорошо, не волнуйся. Ты еще приедешь в Москву с отцом, мы еще погуляем, и я приеду в Украину, привезу своего сына, покажу ему все те места, где я в детстве бегал босиком", - сказал актер со слезами на глазах.

Он добавил, что вся надежда у него осталась только на папу, на которого он всегда хотел быть похожим.

"Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на всё и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, и что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим", - добавил путинист.

Напомним, ранее Юрий Батурин пожаловался на родителей, считающих его предателем.

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