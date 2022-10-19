Юрий Батурин заявил, что родители считают его врагом.

Российский актер родом из Украины Юрий Батурин рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину он перестал общаться со своими родителями, живущими под вражескими обстрелами.

Об этом сообщает "СтарХит".

"Я им враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им уже говорили окружающие, мол, как же так, что с Юрой", – сказал Батурин. Видео дня

Он добавил, что считает себя российским актером украинского происхождения. При этом он верит, что когда закончится война, он возобновит отношения с родителями.

"Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену. Я думаю о родных каждый день, поверьте мне", - добавил актер.

Юрий Батурин: что о нем известно

Актер Юрий Батурин родился в Кировоградской области и начинал карьеру в Украине. Он снимался в таких картинах как "Обручальное кольцо", "Еще один шанс", "Цена любви", "Любовь из пробирки" и прочих.

Известно, что он уже много лет живет и работает в РФ, где поддерживает "фюрера" Путина и развязанную им войну. Вероятно, гонорары в России совсем затуманили ему рассудок.

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