После обвинений в сексуальных домогательствах Кевина Спейси уволили из проекта.

Арбитражный судья обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов компенсации продюсерской компании MRC, которая является автором сериала "Карточный дом", за нарушение условий контракта.

Как сообщает Variety, Спейси нарушил политику компании в отношении сексуальных домогательств, из-за чего MRC разорвал отношения со Спейси и сократить шестой сезон шоу в 2017 году с 13 до 8 серий, а также переписал сценарий без героя, которого играл Спейси.

Это решение арбитражный судья принял еще в прошлом году, однако известно о нем стало лишь сейчас, когда MRC обратилась в Высший суд Лос-Анджелеса о подтверждении арбитражного решения после того, как актер проиграл апелляцию.

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В целом, Кевина Спейси и его компании, M. Profitt Productions и Trigger Street Productions, обязали выплатить $29,5 миллионов за убытки, $1,2 миллиона гонорара адвокатам и $235 тысяч других расходов.

MRC подала конфиденциальный иск в арбитраж в январе 2019 года, стремясь взыскать со Спейси расходы из-за отмены сезона и необходимости его переснимать. Актер подал встречный иск, обвиняя компанию в неправомерном расторжении договора и нарушении обязательств. В июле 2020 года арбитражный судья выпустил постановление на 46 страницах, в котором встал на сторону MRC.

"Судья установил, что поведение Спейси представляло собой существенное нарушение его актерского и исполнительного соглашения с MRC", - говорилось в постановлении.

Кевин Спейси: секс-скандал вокруг актера

В конце октября 2017 года актер Энтони Репп рассказал, что в 1986 году Спейси пытался склонить его к сексу. На тот момент актеру было 14 лет. В ответ Спейси сделал каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности, а на обвинения заявил, что он не помнит эту встречу, но, по его словам, если он вел себя так, как описывал Репп, то извиняется за свое крайне неуместное пьяное поведение.

Впоследствии 15 человек обвинили Спейси в подобных случаях домогательств.

17 июля 2019 года прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии по одному случаю, сделано это было по заявлению жертвы преступления.

В этом году Кевина Спейси впервые после скандала пригласили сняться в кино. Он должен сыграть в картине режиссера Франко Неро "Человек, который нарисовал Бога".

Автор: Александр Топчий