Владимир Ращук дал откровенное интервью, которое никого не оставит равнодушным.

Украинский актер Владимир Ращук с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну от оккупантов. С 24 февраля, как признается актер и боец ВСУ, он пережил немало эмоций, в том числе душевную боль и сильный страх, из-за чего даже плакал.

В сюжете ТСН Ращук рассказал, что самым сложным периодом для него было, когда он вместе со сослуживцами попал в Луганскую область. Там были очень тяжелые бои, которые унесли жизни многих украинских военных.

"У нас контакт был каждую минуту. Это война пехоты с артиллерией... Всю ночь доставал парней. Под утро прихожу, сажусь, а у меня новая форма – мы же только приехали – полностью вся в крови. У меня было такое состояние... Комбат смотрит на меня и говорит: "Не волнуйся, это кровь собратьев". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас это был шок. Ми реально с парнями сильно рыдали и понимали, что мы можем быть следующими. К этому невозможно привыкнуть", – сказал Ращук.

Также боец ВСУ признался, что очень переживал за свою сестру, которая пряталась от российских бомб в драмтеатре в Мариуполе. Ращук говорит, что семь лет не курил, однако после того, как захватчики сбросили на драмтеатр 500-килограммовую бомбу, он закурил. Три дня он не мог выйти на связь с сестрой, поэтому незнание, что с ней произошло, буквально сводило его с ума.

Однако позже девушка все же позвонила ему и сказала, что успела выйти из укрытия до того, как на него упала авиабомба.

Напомним, ранее рэпер и боец ВСУ Ярмак рассказал, что заставляет его плакать на войне.

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