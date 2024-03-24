Молодожены показали, как отпраздновали это событие.

Британский актер Эд Вествик, который известен по сериалам "Сплетница", "Большой куш", "Злой город" и другим киноработам, женился. Его избранницей стала модель Эми Джексон.

Пара обручились в начале 2024 года и через два месяца решила сыграть свадьбу. Фотографиями с празднования поделилась невеста актера у себя в Instagram.

"Пусть начинается празднование. Мы имели возможность отпраздновать нашу любовь с нашими семьями и друзьями, вместе с теми, кого ценим больше всего и кто приехал из разных уголков мира", - написала Эми и опубликовала трогательные снимки со свадьбы.

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Также на церемонии присутствовал и сын невесты от предыдущих отношений с бизнесменом Джорджем Панайоту.

Эми выбрала для церемонии короткое белое платье и не дополняла образ фатой. Эд тоже был в белом костюме.

Что известно об отношениях Эда и Эми

Пара познакомилась в 2021 году. Позже стали встречаться. Эд романтично сделал девушке предложение на высоте трех тысяч метров в Швейцарии.

К слову, это уже второй брак для актера. Во время съемок сериала "Сплетница" он встречался с Джессикой Зор, которая со временем стала его женой. Однако в 2010 году пара объявила о разводе.

Напомним, ранее сын известного путиниста Стивена Сигала сыграл свадьбу с россиянкой.

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