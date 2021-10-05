Американский актер Бен Аффлек впервые высказался о своей жизни после воссоединения с актрисой и певицей Дженнифер Лопес.
Об этом пишет PageSix.
На премьере нового фильма с его участием "Нежный бар" в прошлое воскресенье, 3 октября, актер отметил:
"Я очень счастлив. Это очень счастливое время в моей жизни. Жизнь прекрасна".
Читайте такжеДо и после: Дженнифер Лопес без макияжа поразила фанов фантастическим преображением (фото)Кроме того, Аффлек сказал несколько слов о работе с актером Джорджем Клуни, что это всегда невероятное удовольствие для него.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Лопес с Аффлеком начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. Но в сентябре 2003-го, всего за несколько дней до свадьбы, они расстались.
Несколько месяцев назад в сети стали появляться слухи об их воссоединении.
Разговоры об этом подогрели яркие фото из Сен-Тропе, где актеры на яхте отпраздновали день рождения Джей Ло 24 июля.
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