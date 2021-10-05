Актер признался, что это "очень счастливое время" в его жизни.

Американский актер Бен Аффлек впервые высказался о своей жизни после воссоединения с актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

Об этом пишет PageSix.

На премьере нового фильма с его участием "Нежный бар" в прошлое воскресенье, 3 октября, актер отметил:

"Я очень счастлив. Это очень счастливое время в моей жизни. Жизнь прекрасна".

Читайте такжеДо и после: Дженнифер Лопес без макияжа поразила фанов фантастическим преображением (фото)Кроме того, Аффлек сказал несколько слов о работе с актером Джорджем Клуни, что это всегда невероятное удовольствие для него.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Лопес с Аффлеком начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. Но в сентябре 2003-го, всего за несколько дней до свадьбы, они расстались.

Несколько месяцев назад в сети стали появляться слухи об их воссоединении.

Разговоры об этом подогрели яркие фото из Сен-Тропе, где актеры на яхте отпраздновали день рождения Джей Ло 24 июля.

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Автор: Катерина Шварц