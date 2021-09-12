Актер защитил свою возлюбленную от неизвестного мужчины.

Американские актеры Бен Аффлек и Джей Ло, которые впервые появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, попали в курьёзную ситуацию.

В аэропорту неизвестный мужчина слишком близко подбежал к Лопес, видимо, чтобы сфотографироваться. При этом он был без маски. Реакция Аффлека не заставила себя долго ждать - он быстро дал отпор навязчивому поклоннику, оттолкнув его и прикрыв Дженнифер собой. Затем актер взял за руку свою возлюбленную и увел ее.

Что известно о романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Впервые Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться пара начала в июле 2002 года, а в ноябре объявили о помолвке. Вот только долгожданной свадьбы фанаты так и не дождались, ведь в сентябре 2003 года пара рассталась, хотя до заветного дня оставалось всего за несколько дней.

Первые слухи о том, что Джей Ло с Бен Аффлек снова вместе появились весной текущего года, когда их заметили на совместных прогулках. Позже появились фото с их совместного отдыха, а на день рождения Джей Ло пара подтвердила свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич