Певица побывала в знаменитом лондонском ночном клубе Heaven.

В сети опубликовали видео и фото, как известная британская певица Адель веселится в популярном лондонском гей-клубе Heaven.

В частности, пару соответствующих роликов и серия снимков появились на странице cham_x_adele в Instagram.

По имеющейся информации, Адель отдыхала в знаменитом гей-клубе вечером 10 февраля после шоу Грэма Нортона, на котором обсуждался ее триумф на Brit Awards 2022.

Судя по опубликованным видео, 33-летняя певица весело танцевала с друзьями, принимала участие в стрип-шоу с полуобнаженными танцовщицами и даже покрутилась на пилоне.

Напомним, 8 февраля на церемонии вручения главной британской музыкальной премии Brit Awards-2022 в Лондоне Адель получила сразу три статуэтки: как артист года, за альбом года ("30") и песню года (Easy on me).

Примечательно, что на церемонии певица показалась в платье от украинского бренда Marianna Senchina.

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