Среди победителей премии также следует выделить Билли Айлиш, Дуа Липу и Wolf Alice.

Вечером 8 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения главной британской музыкальной премии Brit Awards-2022.

Мероприятие прошло в самом известном концертном зале столицы Великобритании O2 Arena и собрало множество звезд мирового уровня.

Стоит отметить, что организаторы отказались от гендерного разделения категорий. Отныне музыкантам присуждают звание "артист года" без мужских и женских номинаций.

Адель – триумфатор Brit Awards-2022

Настоящим триумфатором Brit Awards-2022 стала Адель. Она выиграла главные награды, победив в трех главных номинациях премии: певицу признали артистом года, ее первую за шесть лет пластинку "30" – альбомом года, а открывающий сингл из нее "Easy on me" – песней года.

Таким образом, Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету в общей сложности 12 наград. Больше только у Робби Уильямса (13 премий).

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Лучший альбом – Адель, "30"

Лучший артист – Адель

Лучшая песня – Адель, "Easy On Me"

Лучшая группа – Wolf Alice

Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа

Лучший новый артист – Little Simz

Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер

Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave

Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл

Лучшая зарубежная песня – "Good For You" Оливия Родриго

Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш

Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic

Лучший автор песен – Эд Ширан.

Напомним, 14 мая состоится финал европейского песенного конкурса "Евровидение-2022", на данный момент рейтинг букмекеров возглавляет Италия.

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