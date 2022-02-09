Brit Awards-2022: в Лондоне вручили главную музыкальную премию / фото REUTERS

Вечером 8 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения главной британской музыкальной премии Brit Awards-2022.

Мероприятие прошло в самом известном концертном зале столицы Великобритании  O2 Arena и собрало множество звезд мирового уровня.

Стоит отметить, что организаторы отказались от гендерного разделения категорий. Отныне музыкантам присуждают звание "артист года" без мужских и женских номинаций.

Адель – триумфатор Brit Awards-2022

Настоящим триумфатором Brit Awards-2022 стала Адель. Она выиграла главные награды, победив в трех главных номинациях премии: певицу признали артистом года, ее первую за шесть лет пластинку "30" – альбомом года, а открывающий сингл из нее "Easy on me" – песней года.

Адель / фото REUTERS

Таким образом, Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету в общей сложности 12 наград. Больше только у Робби Уильямса (13 премий).

Читайте такжеАльбом Адель "30" бьет рекорды в Британии и США и вышел на первое место в чартахBrit Awards-2022: все победители

  • Лучший альбом – Адель, "30"
  • Лучший артист – Адель
  • Лучшая песня – Адель, "Easy On Me"
  • Лучшая группа – Wolf Alice
  • Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа
  • Лучший новый артист – Little Simz
  • Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер
  • Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave
  • Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл
  • Лучшая зарубежная песня – "Good For You" Оливия Родриго
  • Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш
  • Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic
  • Лучший автор песен – Эд Ширан.

Напомним, 14 мая состоится финал европейского песенного конкурса "Евровидение-2022", на данный момент рейтинг букмекеров возглавляет Италия.

Вас также могут заинтересовать новости: