Вечером 8 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения главной британской музыкальной премии Brit Awards-2022.
Мероприятие прошло в самом известном концертном зале столицы Великобритании O2 Arena и собрало множество звезд мирового уровня.
Стоит отметить, что организаторы отказались от гендерного разделения категорий. Отныне музыкантам присуждают звание "артист года" без мужских и женских номинаций.
Адель – триумфатор Brit Awards-2022
Настоящим триумфатором Brit Awards-2022 стала Адель. Она выиграла главные награды, победив в трех главных номинациях премии: певицу признали артистом года, ее первую за шесть лет пластинку "30" – альбомом года, а открывающий сингл из нее "Easy on me" – песней года.
Таким образом, Адель вышла на второе место в списке самых титулованных артистов в истории Brit Awards. На ее счету в общей сложности 12 наград. Больше только у Робби Уильямса (13 премий).
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- Лучший альбом – Адель, "30"
- Лучший артист – Адель
- Лучшая песня – Адель, "Easy On Me"
- Лучшая группа – Wolf Alice
- Лучший поп или R&B артист – Дуа Липа
- Лучший новый артист – Little Simz
- Лучшее рок или альтернативное исполнение – Сэм Фендер
- Лучшее хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Dave
- Лучшее танцевальное исполнение – Бекки Хилл
- Лучшая зарубежная песня – "Good For You" Оливия Родриго
- Лучший зарубежный артист – Билли Айлиш
- Лучшая зарубежная группа – Silk Sonic
- Лучший автор песен – Эд Ширан.
Напомним, 14 мая состоится финал европейского песенного конкурса "Евровидение-2022", на данный момент рейтинг букмекеров возглавляет Италия.