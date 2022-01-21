Половина команды певицы заразилась коронавирусом.

Известная британская певица Адель со слезами на глазах сообщила о вынужденной отмене целой серии выступлений в Лас-Вегасе из-за коронавируса.

Видеообращение к фанатам по этому поводу она опубликовала в своем Instagram.

"Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя, и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с "ковидом" до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я опустошена", – призналась певица.

Адель добавила, что не спит по 30 часов, пытаясь решить, что делать дальше с ее концертами.

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