Певица выбрала для выхода на сцену наряд за 25 тысяч гривень.

Известная британская певица Адель появилась на вручении премии BRIT Awards в платье от украинского бренда Marianna Senchina. Артистка вышла на сцену за наградой в номинации "Песня года" за трек "Easy On Me" в наряде за 25 тысяч гривень.

Адель выбрала бархатное мини-платье с расклешенным силуэтом и открытыми плечами. Глубокий вырез выгодно подчеркнул фигуру похудевшей певицы.

Свой образ Адель дополнила колготками Wolford и туфлями на каблуке "Saresa" от Jimmy Choo. Платье и весь образ звезды произвели фурор. О том, что Адель выбрала для престижной премии наряд от украинского бренда, написали даже в российских СМИ.

На сайте бренда указано, что данное платье стоит 25 тысяч гривень. Наряд удачно подчеркнул достоинства Адель. Фанаты признали, что певица обворожительно выглядит в мини и ей стоит чаще выбирать такие образы.

Напомним, ранее Адель вынуждено отменила все концерты и разрыдалась перед фанами.

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