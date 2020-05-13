Адель стесняется своей новой фигуры и скупает одежду – СМИ

С тех пор как на 32-й день рождения певица поразила фанатов новой фигурой, она постоянно в центре внимания таблоидов.

Популярная певица Адель, которая сбросила 45 кг веса, теперь стесняется своего нового облика и буквально скупает новую одежду, чтобы как-то это компенсировать.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собеседников в кругу друзей артистки.

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С тех пор как на 32-й день рождения певица поразила фанатов новой фигурой, она постоянно в центре внимания таблоидов и разговоров пользователей соцсетей.

Со стыдом звезда справилась благодаря обновлению гардероба. Друзья Адель говорят, что стоимость нового наряда "достигает тысячи долларов".

«Иногда ей трудно поверить, что у нее очаровательный вид, как об этом говорят люди. Она отвечает, что шокирована своим видом в зеркале, но ей действительно нравится покупать так много вещей», – поделился один из собеседников издания.

Адель придерживалась 1000-дневной диеты и даже занялась пилатесом. Но недавно стало известно, что певица приостановила этот режим и начала больше заботиться о здоровье.

«Она ходит в разные спортзалы. Идет рано утром, встречается со своим тренером. Работает Адель около часа, однако у нее такой вид, как будто работала очень много времени», – рассказал другой собеседник.

Ранее тренер Адель рассказал, как звезде удалось так быстро похудеть и приобрести очаровательных форм.