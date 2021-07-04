Людмила Дороднова много лет работала в доме Аллы Пугачевой.

Экс-домработница российской артистки Аллы Пугачевой Людмила Дороднова поделилась подробностями жизни в доме Примадонны.

Об этом она рассказала в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По словам Дородновой, у нее был супруг, но с ним она не виделась из-за работы в доме Пугачевой. Также у нее были и другие мужчины, от которых она несколько раз беременела, но каждый раз делала аборт. Кроме того, женщина рассказала, что совсем не жалеет о сделанном, так как работа для нее всегда была важнее.

"Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала, как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью", — сказала бывшая горничная.

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Известно, что Дороднова пришла в дом к Алле Пугачевой еще тогда, когда Примадонна была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. После развода поп-звезды с четвертым мужем Филиппом Киркоровым Дороднова решила остаться горничной у него. В прошлом году он ее уволил, но продолжает оказывать финансовую поддержку.

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Автор: Диана Могилевич