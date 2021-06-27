В свои 72 года Алла Борисовна может дать фору многим 40-летним женщинам.

Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков снимком со своей супругой Аллой Пугачевой.

Кадр артист разместил на своей странице в Instagram. На нем Примадонна предстала в молодящем ее «луке».

Читайте такжеЛеся Никитюк "засветила" стройную фигуру в ярком купальнике (фото)Так, на фотографии Алла Борисовна позирует в нежном цветочном платье под пояс и туфлях в тон последнему аксессуару. Заметно, что ноги артистки и талия постройнели.

Дополнила образ Пугачева старой привычной прической - кудрявыми распущенными волосами. В кадре артистка танцует и улыбается.

В посте Галкин был немногословен: он оставил лишь два смайлика - влюблённый взгляд и танцующая девушка. Зато комментаторы начали наперебой писать комментарии, называя Примадонну красоткой и невероятной женщиной.

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Автор: Ольга Робейко