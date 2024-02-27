Она прощала неверность бывшего и даже знала его любовницу.

Украинская ведущая и участница первого сезона шоу "Холостяк" Марина Аристова, которая недавно объявила о разводе с бывшим народным депутатом Юрием Аристовым, удивила новыми подробностями их супружеской жизни.

Оказалось, что за 13 совместных лет, Юрий несколько раз изменял ей.

"Была измена, потому что в политике все имеют любовниц и это круто. Считается, что ты классный парень. Есть любовница? Молодец! Когда я его поймала на измене, и хотела развестись еще три года назад, он мне сказал: "А кто ты такая, что позволяешь себе меня критиковать? Я Бог. На меня молятся полстраны уважаемых людей, а кто ты?", - призналась Марина в интервью журналистке Алине Доротюк.

Женщина добавляет, что никогда бы не могла подумать, что придется услышать такие слова от любимого человека. Она переживала это так:

"Это было очень больно. Но измена, то измена, однако, когда тебе говорят: "Кто ты такая?".... Это был первый такой раскол. Два месяца мы расставалась, а потом он попал в реанимацию из-за ковида. Юра три недели пролежал в реанимации и умирал реально. У него больше 90% было поражение легких".

Тогда мужчина начал писать о том, что понял настоящие ценности жизни и просил прощения. Аристова решила простить, но позже измена повторилась. Она даже знала, кто является любовницей мужа.

"Этот человек был вхож в мою семью. Не подруга, слава Богу, но знакомая. Даже детей моих знал. Я ее три раза приглашала на встречу, но она сливалась", - рассказала Аристова.

15 января 2024 года Марина и Юрий наконец развелись. У них есть двое общих детей.

Что известно об экс-супруге Марины Аристовой

Юрий Аристов - бывший депутат от партии "Слуга народа". В прошлом году он попал в скандал из-за своего выезда за Мальдивы во время военного положения. Его заметили на отдыхе в роскошном отеле. Позже были обыски в совместном доме Марины и Юрия.

В июле прошлого года Аристов завершил свою депутатскую карьеру и сейчас занимается рыбным бизнесом.

Напомним, ранее жена Сергея Бабкина рассказала, как узнала о многочисленных изменах звездного мужа.

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