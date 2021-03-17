Ей приснился странный сон, который и подтолкнул ее к мыслям об изменах.

Супруга украинского артиста Сергей Бабкина, актриса театра Снежана рассказала, что однажды хотела уйти от мужа из-за его измен.

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Об этом она сказала в программе "ЖВЛ".

По словам женщины, в первые годы их отношений она чувствовала что-то неладное. Она знала, какой гонорар получает Сергей, но приносил он домой намного меньше денег. А еще ей приснился сон, в котором Бабкина окружали накрашенные куклы. Тогда и Снежана поняла, в чем дело.

"Об этой истории еще не знает никто. Но я уже немножко готова. Я говорю: "Сергей, у тебя же много женщин было за эти три года?". Он говорит: "Да, была женщина. Это было на гастролях. Это была девушка легкого поведения". Я говорю: "Сергей, я знаю, что много". "Как ты знаешь?! Нет, одна". "Не ври себе, не ври мне. Он опустил голову. Он сказал:" Да. За эти три года было много женщин". Я говорю: "Сколько?". Он говорит: "Много". Я говорю: "Сколько было за три года?!". И тогда он сказал: "Более ста"", - рассказала Снежана.

Тогда артистка готова была уйти от супруга навсегда. Но через несколько месяцев ему все же удалось заполучить ее прощение и сохранить семью. С тех пор они ни на день не расстаются. Они вместе работают, гастролируют, участвуют в разных проектах и вместе преодолевают жизненные препятствия.

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Автор: Диана Могилевич