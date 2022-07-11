Фанатки забросали рэпера бюстгальтерами, которые он потом собрал.

Американский рэпер A$AP Rocky дал концерт в Бельгии, во время которого фанатки забросали его бюстгальтерами, а вот украинский флаг от Alyona Alyona он решил не брать.

Так, украинская звезда рассказала, что решила остаться в Бельгии на еще один день, чтобы лично передать A$AP Rocky флаг Украины, но он так и остался лежать в уголке сцены.

"Я бросила ему флаг, а девушки бросали бюстгальтеры. Он из-под флага вытащил бюстгальтеры, а флаг так и остался лежать", – поделилась певица в инста-сториз.

Она выразила сожаление тому, что отдала свой последний флаг артисту, который так к нему отнесся. Позже Alyona Alyona заявила, что, скорее всего, артист не знал, что это был именно украинский флаг.

Отметим, такое поведение A$AP Rocky вызвало бурю негодования со стороны пользователей сети. При этом многие легендарные артисты ведут себя иначе. Например, группы Imagine Dragons и Scorpions подняли флаг Украины на своем концерте.

Итальянская рок-группа Maneskin прямо со сцены послала Путина и всех его прихвостней. А легендарная британская группа Coldplay перепела "Обійми" в Варшаве.

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