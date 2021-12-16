Артистка перепутала слова своей песни, но не растерялась.

Украинская певица Тина Кароль допустила конфуз во время сегодняшних съемок новогоднего "Вечернего квартала", перепутав слова своей песни.

Исполняя композицию "Сдаться ты всегда успеешь", Кароль вместо слов "Я вся для тебя" пропела "Я знаю сама". Вскоре, поняв, что ошиблась, артистка не растерялась и призвала зрителей "ошибаться вместе с ней".

Как известно, сегодня в столичном Дворце "Украина" проходят съемки новогоднего концерта "Вечернего квартала". Организаторы, помимо Кароль, анонсировали участие в съемках Софии Ротару, группы Антитела и Дмитрия Монатика.

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Автор: Виолетта Орлова