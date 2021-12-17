Разведенный актер Александр Пикалов из "Квартал 95" нашел новую любовь, но что-то пошло не так.

Во время съемок "Вечернего квартала" актер Александр Пикалов, который недавно развелся после 18 лет брака, "подкатывал" к певице Тине Кароль.

Но его старания были отвергнуты - певица ответила, что они только друзья: "Ты - хороший друг, лучше двух подруг".

Во время номера Пикалов решил по-дружески найти ей жениха в вымышленном "Тиндере". Но все фотографии, которые он показывал, были его, только в разных образах. На одной из них он предстал в роли итальянца Сандро, с усами и монобровью. На другом фото был качком, а на третьем - полным дядей. На что Кароль ответила, что ни один из этих мужчин ей не подходит.

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А после номера он представил ее как народную певицу Украины Тину Пикалову. Зал рассмеялся, а он скрылся за кулисы. После этого певица исполнила хит "Скандал".

Как сообщал УНИАН, украинская певица Тина Кароль допустила конфуз во время съемок новогоднего "Вечернего квартала", перепутав слова своей песни.

Как известно, накануне в столичном Дворце "Украина" проходили съемки новогоднего концерта "Вечернего квартала". Организаторы, помимо Кароль, анонсировали участие в съемках Софии Ротару, группы Антитела и Дмитрия Монатика.

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Автор: Виолетта Орлова