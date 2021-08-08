Певица показала яркий снимок в день своего рождения.

7 августа София Ротару праздновала свой день рождения. При этом, судя по ее фотографиям, и не скажешь, что певице исполнилось аж 74 года.

На новой фотографии звезда предстала в белом платье, наверх которого накинула рубашку, шляпе в тон и солнцезащитных очках. В кадре Ротару держит велосипед с корзинкой из цветов. Отметим, что такой "летний" образ певица дополнила лаконичной подвеской.

"Самый лучший день", - подписала кадр Ротару.

При этом поклонники отметили, что в свои 74 года звезда выглядит потрясающе.

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"Наша самая яркая в мире звезда", "Королева красоты", "Невероятная, самая красивая, самая лучшая, наша величайшая звезда", "Какая красавица", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, перед концертом в честь Дня Независимости Украины София Ротару решила выступить в России.

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Автор: Диана Могилевич