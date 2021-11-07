Артист рассказал, почему они спят в разных комнатах.

Украинский артист Павел Зибров с 1994 года состоит в официальном браке со своей супругой Мариной. Спустя много лет супружеской жизни они решили, что будут спать в разных комнатах.

По словам артиста, его жене нужен отдых, так как она много работает, а он ночью храпит. Также в программе "Светская жизнь" он признался, что прежде чем зайти в комнату супруги он всегда стучит в дверь.

Но это не мешает им быть счастливыми вместе. Отметим, что история их отношений начиналась очень забавно. Марина вместе со своей подружкой с работы пригласила Павла к себе домой. Женщина хотела, что Павел и ее подруга Ирина обрели личное счастье, но совсем скоро она поняла, что сама влюблена в артиста. Так, через некоторое время Ирина стала третьей лишней.

Впервые Павел Зибров женился в 27 лет на девушке Татьяне, которая в скором времени ушла от него к своему студенту. Второй женой стала Марина, которая сейчас работает директором, режиссёром и художником по костюмам в театре Павла Зиброва. В браке у них родилась дочь Диана. Также у Марины есть сын от первого брака Александр.

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Автор: Диана Могилевич