Звезды откровенно рассказали, почему брали с собой на свидания друзей.

Украинские звезды, как и обычные люди периодически ходят на свидания. Некоторые из них по разным причинам берут с собой друзей.

Так, "Звездный путь" выяснил, почему селебрити прибегают к помощи друзей и чем обычно заканчивались эти двойные свидания.

Слава Каминская

Украинская певица Слава Каминская рассказала, что раньше очень часто брала с собой на свидания страшную подружку. Вероятно, она хотела, чтобы молодой человек сразу обратил на нее внимание. Также певица призналась, что порой подружка ей нужна была, чтобы не было томного молчания на свидание. А все потому что из-за волнения у Славы буквально пропадал дар речи.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич призналась, что однажды и сама стала той самой подружкой, которую взяли с собой на свидания. Оказывается, что ее подруга первый раз шла на свидание с парнем, с которым познакомилась в интернете. Девушка очень переживала за свою безопасность, поэтому попросила Злату побыть с ней рядом.

Юрий Ткач

Юморист Юрий Ткач неоднократно рассказывал, что его супруга приводила с собой на свидания подружку. Более того, эта девушка не только с ними ходила гулять, но и ездила на отдых. А однажды и вовсе спала между ними. По словам Ткача, именно эта девушка позже стала их кумой.

Павел Зибров

Артист Павел Зибров рассказал, что однажды его будущая супруга Марина и ее подруга Ирина пригласили его в гости. Тогда Марина рассчитывала на то, что именно у ее подруги завяжутся романтические отношения с Павлом. Но не тут то было.

Анатолий Анатолич

Шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что в студенческие годы он также ходил на двойные свидания. Вот только вся загвоздка в том, что ты не знаешь, кого увидишь. По его словам, друзья приглашали его с собой на свидания с обещанием, что к ним придут две девушки. Также он добавил, что и он сам не всегда нравился девушкам, которые приходили к ним на встречу.

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Автор: Диана Могилевич