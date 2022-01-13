Пользователи считают, что певице пора прекратить себя позорить такими снимками.

Известная американская поп-певица Мадонна опубликовала серию откровенных снимков и в очередной раз нарвалась на жесткую критику в сети.

Фото эпатажная исполнительница обнародовала в своем Instagram с подписью:

"Жизнь меня покалечила. Думаете, мне не все равно?".

На снимках 63-летняя Мадонна позирует в порванных чулках, туфлях на каблуках и в домашнем шелковом халате от бренда Versace. В качестве аксессуаров она выбрала множество колье и солнцезащитные очки. На некоторых кадрах она раздвигает ноги, сидит на унитазе, демонстрирует черное нижнее белье.

Daily Mail опубликовало реакцию сети на новые фото знаменитости:

Читайте такжеПолуобнаженная дочь Мадонны снялась в провокационной фотосессии"Отвратительно", "Может быть, у нее какой-то срыв, поскольку это может быть единственной причиной такого поведения", "Ей пора прекратить демонстрацию своей промежности", "Жалкая старушка", "Это позор, она была иконой, но запятнала свой имидж этой вульгарщиной".

Ранее Мадонна уже показывала нецензурные эротические кадры с домашней съемки. После она назвала себя эксгибиционисткой.

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