Семья певицы отправилась на совместный отдых в Европу.

63-летняя американская поп-певица Мадонна показала фолловерам редкие фото со своими шестью детьми и 27-летним бойфрендом.

Фотографии появилась в Instagram-аккаунте звезды.

Семья певицы отправилась на совместный отдых в швейцарские Альпы. На семейном фото Мадонна позирует рядом с 25-летней Лурдес, 21-летним Рокко, которые являются ее биологическими детьми, и 16-летним Дэвидом, 15-летней Чифундо и 9-летними близнецами Стеллой и Эстер, которых она усыновила.

Лурдес звезда родила от кубинского актера Карлоса Леона, а Рокко – от известного режиссера Гая Ричи. Младших четверо детей Мадонна забрала из Африки.

Поп-звезда также показала романтическое фото со своим 27-летним бойфрендом - танцовщиком Ахламаликом Уильямсом.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадонна опубликовала в Instagram фотографию с дочерью Леоной Лурдес, где та позирует в мини-платье. Девушка подняла руку для того, чтобы сделать селфи с мамой и засветила волосы под мышками.

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