61-летняя путинистка Лолита собралась замуж за миллиардера

Она призналсь, что ищет любовь.

Российская певица родом из Украины Лолита Милявская собралась замуж. В своем блоге она рассказала, что пользуется приложениями для знакомств, однако сейчас, судя по всему, нет кандидата, который хотел бы закрутить роман с 61-летней артисткой, которая к тому же неоднократно попадала в скандалы и позорилась на всю страну.

При этом Лолита не теряет надежды встретить свою любовь. Она отмечает, что хотела бы связать свою жизнь с человеком, у которого достаточное материальное положение для того, чтобы дать ей все самое лучшее.

"Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа", — сказала предательница.

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Интересно, что ранее Лолите приписывали роман с модельером Игорем Гуляевым, с которым она отдыхала в Дубае, но певица опровергла эти слухи.

Отметим, Лолита пять раз была замужем, однако ни с одним из мужчин ей не удалось сохранить брак. Также у нее есть дочь Ева, которая до большой войны жила с бабушкой в Киеве, а после полномасштабного российского вторжения Лолита вывезла их в Болгарию.

Напомним, ранее предательница Лолита призналась, какой у нее паспорт.

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