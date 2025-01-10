Актер также поделился подробностями их романа.

Известный украинский актер театра и кино Остап Ступка, который недавно подтвердил отношения с 22-летней культорологом Маргаритой Ткач, рассказал подробности их романа. Также он ответил, будет ли делать предложение любимой.

По словам 57-летнего актера, он влюбился в Маргариту не сразу. Однако их отношения начали стремительно развиваться, более того, девушка уже познакомилась с мамой Ступки.

"Влюбился с третьего раза. Да-да, не с первого. Так сложились звезды, не знаю. Это же какие-то вещи подсознательные, на самом деле. Значит, была потребность во мне у нее, и - наоборот. И это все сошлось. Знакомил ли ее со своей мамой? Один раз приходили в гости. Я не хочу маму стрессировать сильно, оберегаю ее", - рассказал Остап в интервью для OBOZ.UA

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Он также добавил, что после своих четырех браков и разводов, пока не спешит звать новую избранницу замуж. Актер считает, что должно пройти еще время для того, чтобы официально оформить отношения.

"Ой, я пока не думаю, честно. Читаю иногда о каких-то людях в сети: поженились после 10 лет отношений. Думаю: "О, ну это нормально". А через полгода, год... Надо все же какое-то время пожить вместе, почувствовать друг друга. Недавно читал в интернете интервью с Катрин Денев, которая сказала, что, если хочешь сохранить отношения с любимым, не надо выходить за него замуж. И в этом есть смысл. Какая польза от этого штампа? Главное - любовь, поддержка друг друга".

Что известно о личной жизни Остапа Ступки

Остап Ступка впервые женился в студенческие годы. Его женой была Татьяна, которая родила сына Дмитрия Ступку. Позже мужчина развелся и официально оформил отношения с женщиной, которую тоже звали Татьяна. Однако пара не прожила долго вместе и актер снова развелся.

Следующей избранницей Остапа стала женщина Ирина. С ней он был в браке 15 лет. У супругов родилось двое общих детей: дочь Устина и сын Богдан.

Третьей женой стала младшая на 20 лет девушка по имени Дарья. Однако и этот союз дал трещину.

Напомним, ранее Остап Ступка очаровал новым романтическим фото с младшей на 35 лет возлюбленной.

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