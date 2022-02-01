Актриса рассказала, как питается и как ухаживает за своим телом.

Украинская актриса Ольга Сумская в свои 55 лет выглядит великолепно. В последнее время стало заметно, что звезда значительно похудела.

В эксклюзивном интервью УНИАН она рассказала, к каким манипуляциям прибегает, чтобы всегда быть в форме.

"У меня есть несколько методов, благодаря которым я держу свое тело в тонусе. Я слежу за своим питанием, бегаю на тренажере или в парке, принимаю контрастный душ и устраиваю себе разгрузочные дни", - сказала Ольга.

Также она добавила, что следит за своим питанием. Это помогает ей быстро избавиться от нескольких лишних килограммов.

Читайте такжеБлондинка с каре: Слава Каминская кардинально сменила имидж"Я могу несколько дней сидеть на гречке, которая прекрасно убирает отеки на теле, разгружает, дает силы и возвращает организм в нормальный режим, например, после новогоднего читмила (улыбается). Еще, как вариант, я выделяю себе день, когда ем только овсянку и запеченные яблоки. Минус один килограмм - гарантировано", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская оценила продюсерский дебют шоумена Владимира Остапчука.

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