Певица не торопится выходить замуж.

Украинская певица LAMA в программе "Светская жизнь" впервые рассказала, что младший на 16 лет возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца.

"Комната вся обставлена в свечах. Он сидит по центру и предлагает мне выйти за него замуж, с кольцом. Думаю: "Для чего это делать, свадьбу?" Вот смысл? Что может быть красивее пережитого нами каждый день. Если уж нужно будет для чего-то. А так, чтобы была какая-то необходимость... К чему", - рассказала певица.

Так, певица не только пока замуж не хочет, но и детей заводить также не торопится. По ее словам, они с 29-летний возлюбленным чайлдфри.

"Я не говорю, что этого не будет. То есть, если будет, то будет этот ребенок. Значит, это было написано вселенной. Но чтобы специально мы планировали, старались, какой-то такой необходимости в этом нет", - добавила звезда.

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Lama - украинская певица, автор песен, вокалистка и единственный постоянный участник одноимённой группы. В начале 1990-х годов она пела в группе "Магия". В 2005 году основала группу Lama. Дебютный альбом группы имел большой успех - за неделю после выхода было продано около 20 тысяч дисков. В 2007 году певица получила премию MTV Europe Music Awards в категории "Лучший украинский исполнитель".

Напомним, звезда "Сумерек" сделал предложение своей возлюбленной.

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Автор: Диана Могилевич