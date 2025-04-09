Ирина Сопонару рассказала о пополнении в семье: 'Это наш общий долг'

Также она призвала помогать животным.

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару рассказала о пополнении в семье. Они с супругой решили сделать доброе дело и взять в семью котенка из приюта.

Как рассказала знаменитость в интервью 1+1, это произошло во время поездки в Черкассы.

"Да, мы с мужем поехали в Черкассы и там забрали котика. Для меня это очень важный шаг. Сейчас, к сожалению, очень много животных остаются без хозяев: кого-то забрали на фронт, кто-то уехал за границу, а есть и совсем трагические истории", - поделилась актриса комедийного жанра.

Видео дня

Она добавила, что сейчас очень важно помогать, и если есть возможность, то нужно это делать.

"Мне кажется, что сейчас, если есть возможность - надо помогать животным. Это наш общий долг", - отметила Сопонару.

Отметим, Ирина Сопонару в мае 2024 года вышла замуж за британца по имени Рос, с которым была в отношениях с 2021 года.

Напомним, ранее звезда "Квартала" Сопонару поехала за границу и впервые показала семью мужа-иностранца.

Вас также могут заинтересовать новости: