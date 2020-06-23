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"Очень горячо!": Тина Кароль обнажила пикантную часть тела на фото

11:25, 23 июня 2020
Звезды
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Фанаты пришли в настоящий восторг от фото певицы / Instagram Тина Кароль

Фото она разместила в своем Instagram.

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На весьма "горячих" снимках певица позировала в белом боди, слегка задрав его рукой и обнажив бедро. На втором кадре она поднесла палец к губам, игриво выставив обнаженное плечо. 

Фанаты пришли в настоящий восторг от фото певицы. 

"Очень горячо!", "Тина с каждым днём все больше и больше убивает гетеросексуальность у девушек ", "Я скоро начну сомневаться в своей ориентации", "Ну... Это просто отвал всего", - написали Тине поклонники. 

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Теги: #певица#Тина Кароль