"Очень горячо!": Тина Кароль обнажила пикантную часть тела на фото
11:25, 23 июня 2020Звезды
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На весьма "горячих" снимках певица позировала в белом боди, слегка задрав его рукой и обнажив бедро.
Фанаты пришли в настоящий восторг от фото певицы / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с фолловерами новыми пикантными снимками.
Фото она разместила в своем Instagram.
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На весьма "горячих" снимках певица позировала в белом боди, слегка задрав его рукой и обнажив бедро. На втором кадре она поднесла палец к губам, игриво выставив обнаженное плечо.
Фанаты пришли в настоящий восторг от фото певицы.
"Очень горячо!", "Тина с каждым днём все больше и больше убивает гетеросексуальность у девушек ", "Я скоро начну сомневаться в своей ориентации", "Ну... Это просто отвал всего", - написали Тине поклонники.
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