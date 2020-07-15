"Как девочка!": 38-летняя Вера Брежнева удивила чрезвычайно молодым лицом (фото)

На фото артистка показала лицо крупным планом и поразила своих подписчиков тем, что на нем нет ни одной морщинки.

Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

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Снимок Вера разместила в своем Instagram vbdiary, где она дает советы о полезном питании.

На фото артистка показала лицо крупным планом и поразила своих подписчиков тем, что на нем нет ни одной морщинки. На снимке Брежнева выглядит очень свежо и молодо, на ее лице легкий розовый румянец. Макияж выполнен в очень естественных натуральных тонах, а волосы заплетены в косичку.

Певица сфотографировалась, сидя на диване в домашней обстановке.

"Как девочка!", "Какие глаза!", "Верочка, я вами восхищаюсь!", - написали Брежневой в комментариях.

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