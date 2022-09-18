Звезда шокировала своим внешним видом.

Американская певица Леди Гага шокировала поклонников своим внешним видом. Она поделилась фотографией, на которой предстала с неудачным макияжем, знатно визуально добивившим ей лишних лет.

Звезда позировала с красными розами, но даже роскошные цветы не отвлекли внимание от ее лица. Визажисты нанесли на лицо Гаги толстый слой тонального крема, а также сделали двойные черные стрелки. Густые коричневые брови они закрасили ей белым цветом. А завершает ее неудачный макияж красная помада.

"Какой ужас", "Тебя не узнать", "Что произошло с твоим лицом?", "Эпатаж перешел уже все черты", "Отвратительный макияж. Мастерам надо руки поотрывать", "Фу, мерзко смотреть", - пишут комментаторы под фото.

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Напомним, ранее Леди Гага дала концерт в Лас-Вегасе, во время которого вспомнила о полномасштабной войне в Украине, которую 24 февраля развязала Россия.

Прямо со сцены певица заявила, что россиян следовало арестовать ее еще тогда, когда она выступала в их стране. Но, по ее словам, они этого не сделали, так как "как были тупыми, так и остались".

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