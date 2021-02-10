Касия Ленхардт накануне смерти рассталась с известным футболистом Баварии Жеромом Боатенгом.

В Берлине при загадочных обстоятельствах умерла 25-летняя модель, которая накануне рассталась с защитником мюнхенской Баварии Жеромом Боатенгом.

Как сообщает издание Daily Mail, девушку нашли мертвой в ее квартире.

Касия встречалась с 32-летним футболистом больше года, прежде чем пара объявила о своем разрыве 2 февраля после обвинений в шантаже и неверности. Модель называла футболиста дьяволом и поклялась, что расскажет всю правду об их отношениях.

По информации Bild, причиной расставания пары могло стать ДТП с участием девушки. Модель врезалась в уличный фонарь, а в ее крови обнаружили алкоголь.

Отметим, что Касия стала известна благодаря телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвертое место в конкурсе.

У девушки остался сын Ной, который родился от предыдущего партнера.

В полиции рассматривают версию самоубийства модели.

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Автор: УНИАН