В Берлине при загадочных обстоятельствах умерла 25-летняя модель, которая накануне рассталась с защитником мюнхенской Баварии Жеромом Боатенгом.
Как сообщает издание Daily Mail, девушку нашли мертвой в ее квартире.
Касия встречалась с 32-летним футболистом больше года, прежде чем пара объявила о своем разрыве 2 февраля после обвинений в шантаже и неверности. Модель называла футболиста дьяволом и поклялась, что расскажет всю правду об их отношениях.
По информации Bild, причиной расставания пары могло стать ДТП с участием девушки. Модель врезалась в уличный фонарь, а в ее крови обнаружили алкоголь.
Отметим, что Касия стала известна благодаря телешоу German's Next Top Model, где она появилась в 2012 году, заняв четвертое место в конкурсе.
У девушки остался сын Ной, который родился от предыдущего партнера.
В полиции рассматривают версию самоубийства модели.
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