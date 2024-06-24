Модель рассказала об отношениях с бизнесменом.

Украинская модель Анастасия Фокси впервые прокомментировала расставание с бизнесменом турецкого происхождения и бывшим Ани Лорак - Муратом Налкакиоглу. Она назвала причины их разрыва.

На днях стало известно, что предприниматель разошелся со своей пассией, с которой был в отношениях полгода. Влюбленные удалили совместные фото из соцсетей. Однако позже пара сообщила, что воссоединилась снова.

Но, вероятно, не все подписчики Фокси увидели это и решили в очередной раз спросить у нее, что стало причиной ее разрыва с бизнесменом. На что звезда сети ответила, что в их отношениях все хорошо и они "перешли на новый уровень".

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"Кто сказал, что мы разошлись? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто больше я не хочу делиться личным, кроме красивых фото. Фото решила оставить. Все остальное - ваша фантазия", - написала Анастасия.

Свое сообщение о расставании с Муратом Фокси объяснила чрезмерной эмоциональностью. Она добавила, что любимый принимает ее такой, какая она есть.

"Во мне нет предела, нет правил, нет законов, нет границ. Что хочу, то и делаю, так сказать. Любимый принимает меня со всеми моими прихотями. Где есть любовь, все остальное не имеет значения", - добавила девушка.

Что известно об отношениях Фокси и Налкакиоглу

Впервые о своих отношениях пара объявила в январе 2024 года. Их роман развивался стремительно. Влюбленные постоянно проводили вместе время, в частности, они немало путешествовали и жили вместе. Пара даже завела собаку. Мурат устраивал романтические сюрпризы для любимой и даже успел сделать предложение блогерше.

Однако 31 мая Фокси заявила, что они разошлись. Это также подтвердил и сам Мурат. Более того, влюбленные даже отписались в соцсетях друг от друга и удалили совместные фото. На днях пара сообщила о своем воссоединении, улетев вместе за границу.

Анастасия "засветила" в своем Instagram обручальные кольца, но не прокомментировала это никак. При этом в сети блогерша начала называть бизнесмена своим мужем.

Напомним, ранее Мурат Налкакиоглу улетел с Фокси в Турцию.

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