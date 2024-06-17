Мурат Налкакиоглу воссоединился с экс-девушкой и улетел с ней в Турцию

Пара вместе отправилась на отдых.

Турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу воссоединился со своей бывшей девушкой, моделью Анастасией Фокси. Они вместе с его дочерью от Ани Лорак - Софией - улетели на отдых в родную страну Мурата.

Известно, что 13-летняя София прилетела к отцу в Турцию из России, где живет вместе со своей мамой-предательницей. Мурат встретил девочку в аэропорту, а затем они на машине отправились в путешествие.

Компанию им составила Фокси, с которой Налкакиоглу встречался около полугода, а затем разорвал с ней отношения. Вероятно, пара возобновила свой роман.

Видео дня

Кроме того, в их соцсетях снова появились совместные фотографии, хотя ранее и Анастасия, и Мурат удалили всякие воспоминания о друг друге из своих блогов в Instagram.

Интересно и то, что недавно бизнесмен отмечал свой день рождения. В этот праздник Фокси не упустила возможности поздравить экс-возлюбленного и нежно к нему обратиться. Тогда Анастасия назвала Мурата "родным".

Напомним, ранее любимая девушка Налкакиоглу обматерила его в прямом эфире.

Вас также могут заинтересовать новости: