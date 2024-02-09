Девушку смогли вылечить только за границей.

Единственная дочь погибшего в аварии музыканта Кузьмы Скрябина, 26-летняя Барбара, рассказала о тяжелом заболевании, от которого страдает с детства.

По словам девушки, еще в раннем возрасте у нее появилось акне. Она долго и мучительно пыталась его лечить, но это не давало никаких результатов.

Как она призналась в интервью "Обозревателю", вылечить заболевание ей удалось только за границей, потому что украинские врачи не смогли ей помочь.

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После этого она решила стать врачем-дерматологом и помогать другим людям, страдающим от такого же кожного заболевания.

"В детстве я мечтала о профессии ветеринара. А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего девять лет. Что родители только ни делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пиллинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось только хуже и хуже", - рассказала девушка.

А потом, продолжила Барбара, ее отец нашел врача в Праге. Они начали ездить к ней. Врач лечила девушку только по международным протоколам. Поэтому уже в 17 лет ей удалось забыть об акне.

"В этом же году я поступила в медицинский ВУЗ на врача-дерматолога. Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще с лет 13, настолько была в этой теме", - добавила Барбара.

Напомним, ранее Женя Кот рассказал о серьезном заболевании отца.

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