Хореограф говорит, что о диагнозе папы они узнали в сентябре.

Украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот впервые рассказал о проблемах со здоровьем своего отца. Оказалось, что у мужчины диагностировали онкологическое заболевание. Об этом Женя сообщил у себя в сториз в Instagram, когда ехал с папой на плановое обследование.

"Еду сейчас с отцом в больницу на плановое обследование. У отца онкология, которую мы обнаружили еще в сентябре. И все время это лечение проходим. Уже даже прошли несколько операций и курс химиотерапии", - сказал Кот.

По словам Жени, очередной визит к врачам должен показать, как процесс лечения повлиял на болезнь.

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"Сейчас едем на плановое обследование, чтобы понять, что это все помогло. Дай Бог, чтобы все так и было. Чтобы оно помогло и дальше не развивалось", - добавил он.

Далее хореограф отметил, что несмотря ни на что, стоит держаться на позитиве и верить в лучшее.

Напомним, несколько лет назад Евгений Кот рассказал об онкологии у своего брата Дмитрия, у него обнаружили рак крови. Тревожным звоночком стало появление сосудов по всему телу, затем мужчину положили в больницу, он проходил химиотерапию. На 10-й день после начала процедур ему сказали, что началась ремиссия. По словам Жени, брат умер от побочных эффектов от лечения.

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