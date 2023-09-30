В интервью Алексею Суханову женщина рассказала, каким был ее последний разговор с артистом.

Ведущий Алексей Суханов, который в январе этого года представил фильм "Женщины Скрябина", разместил новое видео, в котором показал фрагменты интервью с матерью артиста. Тогда Ольга Кузьменко вспоминала о последнем разговоре с сыном, а также рассказывала, как он ей когда-то приснился.

Мать Скрябина умерла 23 сентября, а потому сейчас Суханов решил показать эти кадры. Их снимали дома у женщины.

"Он говорит: "Знаешь, мама, мне дали карту поляка, мне дали за работу в Польше". Я говорю: "Теперь можешь жить в Польше, здесь близко, ну а сюда приезжать работать только". Он так посмотрел на меня: "И ты думаешь, я это сделаю?"... Это была главная фраза, которой мы обменялись, остальное не имело значения", - рассказывала о последнем разговоре с сыном Ольга Михайловна.

Также женщина вспоминала, как видела Скрябина во сне. Это было после его смерти, когда его мать пыталась понять, кто в этом виноват. Ольга Михайловна хотела узнать правду. Тогда ей приснился старый дом, в котором она родилась.

"И я захожу за дом, и там сад большой. Но там нет таких яблок, там яблоки небольшие были, я знаю. А во сне этакие здоровенные яблоки, и четверо или пять человек, такого деревенского вида... Они собирают, срывают яблоки с дерева, вместе с ветками. И бросают, не кладут, а бросают... Что же они такое делают? Я почему-то не у них спрашиваю, выхожу - перед домом сидит Андрей... Я говорю: "Андрюша, да что это такое?". А он смотрит на меня и говорит: "Мамочка, я не виноват", - вспоминала мать Скрябина.

Умерла мама Скрябина - что известно

О смерти матери Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста) сообщили 23 сентября. В Фонде имени певца не стали раскрывать причины, но отметили, что это большая потеря.

Впоследствии на смерть матери Скрябина отреагировала Ирина Билык. Певица назвала "один большой смысл".

"Она очень скоро увидит своего Андрюшу! Покойтесь с миром, Ольга Михайловна!" - заявляла Билык.

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