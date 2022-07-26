В сети отмечают ее нереальное сходство с Анджелиной Джоли.

Украинскую снайпершу из ВСУ Александру Самсонову еще в начале войны окрестили Ларой Крофт. Девушка очень похожа чертами лица на знаменитую Анджелину Джоли. Именно такая яркая внешность и сделала ее знаменитой на просторах интернета.

Так, Александра дала интервью ELLE.UА, в котором рассказала, как решилась пойти на войну, что навсегда изменит в своей жизни, и как к ней относятся мужчины-военные.

По словам снайперши, к 24 февраля она готовилась заранее. Девушка рассказала, что ждала этого дня, потому что, "чем раньше начнем, тем быстрее закончим".

"Мне не приходилось принимать решение идти на войну, у меня не было выбора. Я долго училась и, как бы цинично ни звучало, ждала этого. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим", - призналась военная.

Она рассказала, что на войне не только стреляет по оккупантам, но и занимается канцелярией, оказывает медицинскую помощь.

Александра признается, что ощущала в своей жизни дискредитацию по половому признаку среди военных, но относится к этому с пониманием.

"Мне повезло с последним подразделением, с первого дня там ко мне отлично относились. Но до 24 числа я работала с разными батальонами, в которых я сталкивалась с гендерной дискриминацией. Я отношусь к этому нормально, потому что понимаю причины таких проявлений. В Украине действительно есть исключения в виде женщин-военных, которые наравне с мужчинами выполняют свою работу", - добавила Самсонова.

Кроме того, девушка рассказала, что навсегда изменится в ее жизни после войны.

"Хочу я этого или нет, но после войны изменится многое. Реакции, мировоззрение в целом и восприятие жизни. Я знаю точно, что я еще больше начну ценить каждый миг рядом со своими друзьями и близкими людьми и тот факт, что они живы. Хотя я всегда их ценила, ведь мои друзья — мое богатство", - добавила снайперша.

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