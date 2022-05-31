Модель журнала Playboy, видимо, присматривается.

Украинская певица и модель Даша Астафьева назвала имена пяти украинских военнослужащих, о которых мечтают все девушки. Они - не профессиональные военные, а просто люди, которые ради своей страны бросили дело, которым занимались, и взяли в руки оружие. Именно поэтому и стали кумирами женщин. Об этом звезда рассказала в шоу "Зірковий шлях", где недавно стала ведущей.

Первым стал танцор Назар Грабар. На военных позициях он не только обороняет свою страну, но и ведет собственный блог.

Вторым в рейтинге Астафьевой оказался модель Лев Улиесов. Раньше он был звездой модных показов Prada и Givenchy, а теперь надел военную форму и радует своих подписчиц.

Третьим в списке самых сексуальных военнослужащих стал фитнес-тренер Артур Тураев. Он шокировал украинок подтянутым телом и умелым обращением с оружием. Также ловко он стал покорителем женских сердец.

Писатель и блогер Валерий Маркус занял четвертое место. У него уже есть боевой опыт - с 2014 года он защищал родину на Востоке Украины.

Сейчас он не только стоит на позициях, но и ведет информационную войну, пытаясь противостоять пропаганде.

Пятым любимчиком украинских девушек и женщин стал красавчик-полицейский Евгений Иващенко из Чернигова.

Напомним, Даша Астафьева с мешком картошки посмеялась над тем, кто "переживает" за Украину, сидя на курортах.

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