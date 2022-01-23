Девушка не общается с супругой отца Верой Брежневой.

Восходящая звезда, певица Лия Меладзе рассказала об отношениях с отцом, продюсером Константином Меладзе и его супругой Верой Брежневой.

По словам девушки, с отцом она регулярно переписывается и созванивается по телефону. Когда он приезжает в Киев, то Лия практически каждый день приезжает к нему в гости.

"Иногда я остаюсь у него на выходных. Но бывает такое, что… У меня очень много дел, и я не успеваю к нему приезжать", - говорит Лия.

Читайте также"Не могу представить…": Лорак сделала новое признание и отправилась на "охоту" (фото)А вот с Верой Брежневой у них отношения не сложились. Лия призналась, что совсем не общается с женой отца.

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", – добавила Лия в комментарии ТСН.ua.

Напомним, Лия Меладзе пришла на "слепые прослушивания" шоу "Голос страны-12".

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