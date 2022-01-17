Лия Меладзе появилась на "слепых прослушиваниях".

23 января на 1+1 состоится премьера нового сезона музыкального шоу под названием "Голос страны".

Так, на "слепые прослушивания" пришла дочь известного продюсера и автора многих хитов Константина Меладзе – Лия. Певица очень удивила зрителей в зале своим появлением.

"Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу попробовать себя на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на "слепые прослушивания", но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя", – сказала Лия Меладзе.

На вопрос, что испытывала певица на сцене, она ответила: "У меня была абсолютная дереализация. За всю жизнь я сделала много невероятных вещей, выступала на больших сценах, снималась во многих видеороботах, но ничего более особенного, чем сцена "Голоса страны" у меня никогда не было. Я была как во сне".

Читайте такжеТина Кароль феерично вернулась на шоу "Голос страны" (фото, видео)Известно, что 17-летняя девушка живет в Киеве и имеет старшую сестру Алису и младшего брата Валерия. Училась в британской школе, а сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности "саундпродюсер". Лия выросла в творческой атмосфере, всегда увлекалась музыкой и создала группу FAR FOR, где выступала в роли солистки до октября прошлого года. Известно, что Лия Меладзе встречалась с финалистом третьего сезона вокального проекта "Голос. Дети" Владом Феничком. Вместе они праздновали 16-летие Лии. Вечеринку организовывал для дочери и ее друзей отец Константин Меладзе.

Сможет ли Лия Меладзе развернуть кресла звездных наставников, станет известно в одном из эфиров шоу "Голос страны" на 1+1.

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