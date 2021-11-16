Популярная певица Вера Брежнева разоткровенничалась в программе "ЖВЛ". Звезда рассказала о том, как выбивалась из бедности, что ей дало раннее материнство и о семейной жизни с продюсером Константином Меладзе.
О бедности
Вера Брежнева помнит времена, когда она с тремя сестрами делила одну жвачку. При этом певица уверена, что это было круто, ведь такие отношения они сохранили по сей день. Так как денег у семьи было мало, Вера в 11 лет пошла работать. Все заработанные деньги будущая певица отдавала родителям, потому что очень хотела им помочь.
О смерти отца
Отец Веры Брежневой долго болел диабетом. Из-за болезни в 2014 году ему ампутировали ногу, но уже через год его жизнь оборвалась. В возрасте 61 года у Виктора Галушка остановилось сердце.
Читайте такжеВ сети "спалили" вероятного победителя шоу "Холостячка" со Златой Огневич"Папа похоронен в Киеве, и мы там его проведываем. Я всегда мечтала, чтобы папа, как в американских фильмах провел невесту к жениху, но такие свадьбы я не праздновала", - сказала Брежнева.
О раннем материнстве
Певица впервые забеременела в 19 лет. По ее словам, тогда она думала, что абсолютно готова к раннему материнству. Тем более, и Вера, и ее молодой человек очень хотели ребенка.
"Я думаю, я была чрезмерно строга со своей дочкой Соней. Нас папа воспитывал в строгости, и мне казалось, что это правильный подход. Но сейчас уже с Сарой я не допускаю таких ошибок", - рассказала певица.
О семейной жизни с Константином Меладзе
Вера Брежнева убеждает, что ее жизнь с Константином Меладзе ничем не отличается от других знаменитых пар.
"Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем, ходим за продуктами, ходим в рестораны, ездим отдыхать. Но иногда мы не можем позволить себе открытое проявление чувств на публике", - добавила звезда.
Напомним, ранее Меладзе подарил Брежневой на годовщину свадьбы кольцо за 600 тысяч гривен.
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