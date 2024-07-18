Жена артиста показала, каким был праздник за границей.

Жена известного украинского певца Сергея Бабкина - Снежана - поделилась редкими кадрами с сыном. Она рассказала о важном событии в его жизни.

На своей странице в Instagram женщина сообщила, что 16-летний Артур в этом году стал выпускником. После начала полномасштабного вторжения семья выехала за границу. Поэтому подростку пришлось продолжить обучение в школе в Мюнхене, Германия.

На днях звездный сын отпраздновал выпускной, а его мама показала, каким был праздник. Она опубликовала кадры с мужем и сыном, а также одноклассниками Артура.

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"Наш красавец! Вчера (17 июля - УНИАН) у нас был выпускной! Много эмоций! Много счастья!" - подписала кадры Снежана.

Выяснилось, что, хоть Артур и учился в Германии, но он получил украинское образование. Жена музыканта в подписи к фото выразила радость, что сын имел возможность получать образование по украинским нормам.

Также Снежана поделилась архивным кадром с подписчиками. На снимке ее сын еще совсем маленький. Фото было сделано в родном для семьи Харькове, когда у мальчика был выпускной в детском саду. С годами Артур сильно изменился, он возмужал и стал настоящим красавцем.

К слову, супруги также воспитывают 13-летнюю дочь Василису и 5-летнего сына Елисея.

Напомним, ранее Сергея Бабкина уличили в работе с россиянами. Команда артиста прокомментировала скандал.

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