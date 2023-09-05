СМИ сообщают, что артист пользуется услугами россиян за границей.

Издание "Слух" предоставило доказательства того, что украинский музыкант, участник группы 5'nizza, Сергей Бабкин за границей сотрудничает с россиянами.

Сообщается, что на концертах в Европе артисты работают с российскими промоутерами и операторами. Например, концерт Бабкина за границей организовывала компания Somewhere Show, которая известна своей работой со звездами-эмигрантами из РФ.

А приобрести билет на концерт можно через оператора Ticketscloud. Данный сервис был основан в России. Также этот билетный оператор сотрудничает с "Яндекс афиша", "Концерт ру", Comedy Club и другими.

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Издание "Слух" обратилось за комментарием к концертному директору Бабкина, его супруге Снежане. Она ответила, что билетный оператор Ticketscloud зарегистрирован в Великобритании, однако он действительно имеет представительство в России.

"В идеальном варианте было бы хорошо, чтобы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так", - сказала Снежана.

Что касается организатора концерта Бабкина в Праге, то Снежана утверждает, что этим вопросом занимался их друг Илья Островский. Мужчина, по ее словам, является гражданином Израиля, хотя вырос в России.

Напомним, ранее жена Бабкина резко ответила, почему он поет на русском языке.

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