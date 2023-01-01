Актер Анатолий Васильев исполнил роль Юрия Анатольевича Ковалева в нескольких сезонах популярного ситкома.

Российского актера Анатолия Васильева публика хорошо знает по роли Юрия Анатольевича Ковалева в комедийном сериале "Сваты" студии "Квартал 95". Он снимался в первых четырех сезонах, а в первой серии пятого сезона он, согласно сценарию, умер.

Почему Анатолий Васильев ушел из "Сватов"

Многих поклонников ситкома мучил вопрос того, почему же Юрия Анатольевича убрали из актерского состава. Как признался сам актер в одном из своих интервью, ему не нравился образ своего персонажа, а также "поверхностные шутки".

"Я ушел из сериала только из-за сценария. Мне уже не нравился тот юмор, который нам прописывали сценаристы", - говорил Васильев.

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Как Анатолий Васильев живет сейчас

За плечами 76-летнего актера много работ. Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах: "Красная зона", "Чудотворная", "Андреевский флаг", "Полоса отчуждения", "Семейный детектив" и других.

Ввиду возраста в последние годы он снимается не так часто. Его крайняя работа вышла на экраны в 2021 году. Также Васильев ведет непубличный образ жизни. В его Instagram-блоге всего одно студийное фото, которое опубликовали в 2020 году.

Что Анатолий Васильев говорил о войне в Украине

Зверства оккупантов после 24 февраля он никак не комментировал, однако с 2018 года Анатолий внесен в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины - он незаконно посещал оккупированный полуостров Крым.

Напомним, вы будете шокированы, взглянув на Ольгу Николаевну со "Сватов" сейчас.

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