Пара вместе прогулялась по Киеву.

Дочь актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого недавно призналась, что у нее есть бойфренд. В этот раз она показала совместную с ним фотографию, сделанную во время прогулки.

14-летняя Варвара прогулялась по Киеву со своим молодым человеком. В кадре она предстала с ярким макияжем - удлинила ресницы с помощью черной туши и накрасива губы бордовой помадой. Также она использовала инста-фильтр с поцелуйчиками.

Видно, что пара, несмотря на свой юный возраст, активно проводит время вместе. Они гуляют, дурачаться и ведут блог Вари. Стоит отметить и то, что девушка выглядит немного старше своих лет.

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Напомним, ранее дочь Кошевого сделала папе сюрприз и сама не смогла сдержать слез. После длительной разлуки она встретила его в аэропорту, хотя сам Кошевой этого не ожидал.

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