Варвара Кошевая встретила отца в аэропорту в Европе.

Сейчас Евгений Кошевой практически не видится со своей семьей. Он летает по Европе с "Кварталом 95", давая благотворительные концерты в поддержку Украины. После одного из таких перелетов в аэропорту его встретила старшая дочь Варя.

Трогательную видеозапись, на которой девочка не смогла сдержать слез после встречи с папой, выложила Ксения Кошевая - супруга Евгения.

На видео видно, что юморист не ожидал увидеть дочь, которая стояла за углом и ждала, пока отец войдет. Такой сюрприз Варя сделала своему папе специально в честь дня отца, который празднуют 19 июня.

Напомним, в день отца 2022 УНИАН рассказал о пяти звездных мужчинах, которые блестяще справляются со своей ролью в воспитании детей. Среди них певец Виктор Павлик, юморист Евгений Кошевой, телеведущий Юрий Горбунов и другие.

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