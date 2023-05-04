Девочка эмоционально объяснила свою позицию и возмутилась тем, что россиян до сих пор приглашают на мировые конкурсы.

13-летняя украинка София Самолюк отказалась выступать на международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. Девочка узнала, что на него пригласили россиян. Она не захотела петь на одной сцене с представителями страны-агрессора.

Самолюк должна была показать свой песенный номер. Как сообщает "Громадське", когда девочка вышла на сцену, она не стала петь. Маленькая украинка "выдала базу" - она эмоционально объяснила, почему не хочет выступать рядом с россиянами.

В мощной речи девочка отметила, что участие россиян на международной сцене сейчас просто недопустимо. Она напомнила, что РФ убивает украинцев. Поэтому Самолюк надеется выступить на этой сцене в следующем году, когда на нее не пригласят россиян.

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"Я отказалась участвовать в фестивале, потому что я считаю недопустимым выступать на одной сцене со страной-террористом. Прямо сейчас умирают дети, женщины, военные. Поэтому это неправильно, что страна-террорист находится на мировом фестивале. Я со сцены напомнила о том, что Украина нуждается в помощи. Война продолжается!" - пояснила свою позицию девочка.

Речь украинки, которая не захотела петь на одной сцене с россиянами

Реакция сети

В комментариях под видео украинцы благодарят певицу за ее позицию. Многие признали, что в свои 13 лет девочка уже стала примером для тех, кто до сих пор ищет "хороших русских". Комментаторы пишут:

"Когда маленькая девочка учит взрослых, что такое истинные ценности в жизни"

"Надеюсь, молодежь и будущие поколения никогда больше не будут иметь никаких отношений с террористами"

"Какая молодец. Мое уважение".

Участие россиян на международных конкурсах

Напомним, в январе 2023 года состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная". Оказалось, туда пригласили и россиянку. Представительница страны-агрессора после конкурса поливала грязью украинку Викторию Апанасенко и заявляла, что к ней плохо относились.

Кроме этого, известный украинский художник Сергей Майдуков отказался от участия в премии мира имени Эриха Марии Ремарка. Он не хотел получать награду вместе с россиянкой. Организаторы премии считали, что было бы целесообразно таким образом показать, что искусство находятся "вне политики и войны".

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