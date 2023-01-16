Известный телеведущий поделился архивным фото с Евгением Кошевым.

Телеведущий Слава Демин опубликовал архивное фото со своим другом и известным юмористом Евгением Кошевым, где они одинаково позируют. Как оказалось, знаменитости дружат уже 11 лет.

"11 лет уже дружим. 16.01.2012", - кратко прокомментировал фото Слава.

Благодаря этому фото можно проследить насколько сильно за эти 11 лет изменилась внешность Славы и Жени.

Видео дня

Например, Кошевой прибавил в весе, стал более мужественным и широкоплечим. Слава Демин уже не такой худой, как на фотографии.

Чем занимаеются сейчас Демин и Кошевой

Сейчас неизвестно, насколько часто общаются Слава и Евгений. Оба они после 24 февраля начали более усиленно заниматься информационной деятельностью - оба рассказывают своей публике правду о зверствах российских оккупантов.

Так, Кошевой вместе с "Кварталом" дает благотворительные концерты и выступает для военных. Например, на Новый год и Рождество на 1+1 вышли праздничные выпуски "Вечернего квартала" с актуальным юмором.

Демин записывает интервью с известными личностями, активно ведет свой блог, публикует инфрмацию о событиях в Украине, а также регулярно напоминает о звездах-предателях, которые молчат о зверствах в родной сторане.

Напомним, Евгений Кошевой рассказал об общении с Зеленским после визита президента в США.

Вас также могут заинтересовать новости: